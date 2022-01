Auto si sfrena e danneggia tubatura provocando una fuga di gas, evacuata palazzina

Paura ai Castelli Romani dove una fuga di gas ha richiesto l'evacuazione di una palazzina. A determinare la fuoriuscita un'auto posteggiata in salita che dopo essersi sfrenata ha urtato e danneggiato la tubatura del gas di un'abitazione al civico 16 di via Cavour. Da qui la richiesta d'intervento con l'arrivo sul posto dei soccorritori che hanno provveduto ad allontanare dalla palazzina interessata dall'incidente gli abitanti.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 27 gennaio. Nella strada del centro del comune dei Castelli Romani sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marino, gli agenti della polizia locale ed i carabineiri della stazione Grottaferrata. Paura, ma per fortuna nessun ferito, con i tecnici Italgas che hanno poi ripristinato il guasto.

Messa in sicurezza l'area dai pompieri, la strada è stata chiusa sino al termine dell'intervento. Sul posto per accertarsi dell'accaduto anche la sindaca Veronica Cimimo. "Si informa che seguito di un incidente stradale veniva provocata la rottura della tubazione di alimentazione del gas di un edificio in via Cavour civico 16 - spiegano in una nota dall'amministrazione di Rocca di Papa -. Tempestivo l'intervento prima del comandante della polizia locale e dei vigili del fuoco distaccamento di Marino. Immediata l’attivazione della macchina amministrativa da parte del sindaco Veronica Cimino con intervento sul posto della società Italgas, per la messa in sicurezza e chiusura della tubatura danneggiata. Il sindaco ringrazia il personale intervenuto sul posto per la tempestività e la professionalità dimostrata unitamente alle squadre operative di emergenza, nell'isolare ed evacuare la zona interessata alla perdita di gas e fornire supporto alla cittadinanza. Un ringraziamento particolare ai cittadini per lo spirito di collaborazione dimostrato nella circostanza".