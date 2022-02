Fuga di gas: evacuati centro carni e centro raccolta Ama

Fuga di gas a Tor Sapienza dove sono stati evacuati a scopo precauzionale il centro carni ed il centro raccolta Ama. L'intervento dei vigili del fuoco con il Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico) alle 6:45 di lunedì 14 febbraio su piazzale Pino Pascali, per una fuga di gas come informano dal comando di via Genova, sottostante il livello stradale.

Sul posto i pompieri hanno evacuato temporaneamente il centro carni di Roma e il centro di raccolta Ama con la strada interessata interdetta al traffico veicolare e pedonale. Sul posto anche i tecnici Italgas.

Articolo in aggiornamento