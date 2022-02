Fuga di gas a Monti: evacuata scuola elementare

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per alunni e docenti di una scuola elementare a Monti evacuati a causa di una fuga di gas. L'intervento intorno alle 11:30 al plesso Alfredo Baccarini dell'istituto comprensivo Guicciardini. Allontanati precauzionalmente i bambini dall'edificio la fuga è stata poi localizzata nella cucina. Messa in sicurezza l'area alunni e docenti sono poi potuti rientrare nelle rispettive classi.

Sono stati gli agenti del gruppo I Centro ex Trevi della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire al civico 2 di via Sforza. Chiusa la strada per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Italgas in sicurezza, l'allarme è poi rientrato.

Fughe di gas a Roma sud

Martedì 2 febbraio che era cominciato con altre tre segnalazioni per altrettante fughe di gas in tre diverse zone: Villa Gordiani, Tor de' Schiavi e Casal Bruciato. Intervenuti nei pressi dell'asilo nido Piccolo giardino dei colori di via Montona, in prossimità della scuola media Stefania Quaranta e del plesso scolastico Anna Fraentzel Celli di viale Fiorentini ed in via Yambo i pompieri dopo aver svolto le verifiche hanno fatto rientrare l'allerta una volta terminate le ispezioni.