Fuga di gas: evacuati gli abitanti di tre palazzine

Paura a Fiumicino dove è avvenuta una fuga di gas in strada che ha richiesto l'evacuazione degli abitanti di tre palazzine. L'intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi - giovedì 10 novembre - al civico 28 di via del Faro, nella zona di Isola Sacra.

Durante gli scavi per il passaggio dei cavi per la fibra ottica è stato tranciato un tubo di media pressione del gas metano. A scopo precauzionale sono state evacuate tre palazzine con sei appartamenti. Dieci i residenti allontanati dalle loro case.

Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri (3/A e 13/A) ed il Crrc (Carro rilevamento radioattivo e chimico) per la messa in sicurezza dell'area in cui è presente la perdita. In via del Faro anche il personale Italgas e gli agenti del commissariato di polizia di Fiumicino.