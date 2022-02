Fuga di gas: chiuso tratto della via Laurentina

Una fuga di gas che ha richiesto la chiusura della strada a scopo precauzionale. La richiesta d'intervento sulla via Laurentina, altezza svincolo del grande raccordo anulare nel primo pomeriggio di mercoledì 9 febbraio. Sui posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi disposto l'interdizione al traffico veicolare e pedonale attuato dagli agenti del IX gruppo Eur e del Gpit della polizia locale di Roma Capitale sia della Laurentina che delle rampe di uscita del raccordo anulare.

Nel dettaglio la fuga di gas è stata individuata dai pompieri all'altezza del civico 988 della via Laurentina, a provocarla una ditta impegnata in alcuni lavori di perforazione del sottosuolo. Al fine di intervenire e mettere in sicurezza l'area la SP95b è stata chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni del traffico all'altezza del Gra e della rotatoria di via Castel di Leva.

Chiuse le rampe del raccordo anulare

Una fuga di gas importante, che oltre alla chiusura della via Laurentina ha determinato l'interdizione delle rampe che da entrambe le carreggiate dell'A90 immettono sulla Laurentina, in direzione fuori Roma. Sul posto sono presenti, oltre a pompieri e municipale, presente anche il personale Anas.

La nota di Italgas

Come precisa Italgas in una nota stampa, l'azienda fa sapere che "un’azienda terza, estranea a Italgas, impegnata in alcune attività di perforazione del sottosuolo ha danneggiato una condotta del gas naturale provocando una dispersione. Accorsi sul posto i tecnici del pronto intervento Italgas hanno messo in sicurezza l’area, intercettato la perdita e stanno provvedendo alla riparazione della condotta danneggiata".