Fuga di gas in strada: evacuata scuola media

Fuga di gas a Cecchina. L’intervento delle pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 10:00 di giovedì mattina in via Jamie Pintor. Una perdita che interessa la sede stradale adiacente ad un istituto comprensivo dove erano presenti degli alunni disabili di una scuola media per le lezioni in presenza.

In via precauzionale è stata disposta dai vigili del fuoco l’evacuazione del plesso secondario. I ‘caschi bianchi” hanno quindi fornito ausilio agli studenti agevolando l’uscita dallo stabile e hanno proceduto alla messa in sicurezza dell'area con relativa chiusura della strada del III Municipio Montesacro.

Con riferimento a quanto accaduto questa mattina in via Jaime Pintor, un portavoce Italgas informa “che un’azienda terza, estranea a Italgas, impegnata in lavori sulla fibra ottica ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione di gas naturale. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra del Pronto Intervento Italgas che ha subito messo in sicurezza la zona e provveduto alla riparazione del guasto subito”.