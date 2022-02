Fuga di gas: verifiche dei pompieri in un asilo nido ed una scuola media

Fuga di gas nel quadrante est della Capitale, ma fortunatamente un falso allarme. Sono tre gli interventi dei pompieri, in un asilo nido a Villa Gordiani, due scuole a Tor de' Schiavi ed una strada a Casal Bruciato. Le richieste d'intervento a partire dalle 9:00 di mercoledì 2 febbraio con l'invio di tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio della polizia locale di Roma Capitale.

Il primo intervento da parte della squadra 12A assieme agli agenti del V gruppo Prenestino della municipale nei pressi dell'asilo nido Piccolo giardino dei colori di via Montona. Poco distante un'altra squadra è invece intervenuta all'altezza del civico 48 di via dei Fiorentini vicino la scuola media Stefania Quaranta ed il plesso scolastico Anna Fraentzel Celli, zona Tor de' Schiavi. Un terzo intervento, sempre per una chiamata di fuga di gas, a Casal Bruciato, in via Yambo 40.

Presenti anche i tecnici di Italgas. Terminate le verifiche le rilevazioni strumentali dei vigili del fuoco hanno dato esiti negativi facendo rientrare l'allarme.