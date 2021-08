Anagnina: fuga di gas, evacuati residenti di una palazzina

Chiuse via Lupo, via Manni e via Billi

Paura al Tuscolano. Ad allarmare i residenti un forte odore dovuto ad una fuga di gas. Succede in zona Anagnina dove a scopo precauzionale è stata evacuato un palazzo in viale Raf Vallone. Secondo quanto si apprende durante dei lavori di scavo è stata danneggiata una tubazione Italgas di media pressione. La richiesta d'intervento ai soccorritori poco dopo le 8:30 di stamattina, martedì 10 agosto.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e della Polizia di Stato ed i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma per gli accertamenti tecnici.

Immediato l'intervento dei pompieri che hanno isolato la zona ed effettuato rilevazioni strumentali in prossimità del luogo dello scavo. A scopo precauzionale sono state temporaneamente evacuate cinque famiglie, rientrate nelle loro abitazioni al termine dell'intervento di bonifica da parte dei vigili del fuoco.

Al fine di permettere l'intervento gli agenti del VII Gruppo Tuscolano dei 'caschi bianchi', a partire dalle 9:00 circa, hanno chiuso alla circolazione per motivi di sicurezza via Alberto Lupo, via Ettore Manni e Via Riccardo Billi.

La nota di Italgas

Come scrive Italgas in una nota, "Questa mattina in zona Anagnina a Roma, in via Raf Vallone, un'impresa terza estranea a Italgas, impegnata nella posa della fibra ottica, ha accidentalmente danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione. I tecnici del Pronto Intervento Italgas giunti immediatamente sul posto, hanno individuato il guasto, messo in sicurezza l'area e stanno provvedendo a riparare la condotta danneggiata per riportare la situazione alla normalità. La previsione è di farlo entro la tarda mattinata".