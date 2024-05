Fuga di gas: albero crolla e trancia la conduttura

Una fuga di gas a causa del crollo di un albero. È accaduto alle 21:30 di venerdì sera quando i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Meleagro, altezza civico 10, nel comune di Santa Marinella, per una fuga gas. Le radici e relativa zolla di terreno di un pino crollato sulla sede stradale, hanno sollevato la soletta di cemento armato, per circa cinque metri, tranciando parte di una conduttura di media pressione del gas metano.

Gli uomini della caserma Bonifazi, hanno immediatamente tamponato la perdita con del nastro bituminoso in dotazione, e in seguito hanno intercettato e chiuso una valvola a monte della stessa. Con il personale Italgas grazie a strumentazione dedicata hanno traguardato una seconda perdita, più in profondità.

I caschi rossi hanno tolto l'albero caduto e assistito altri tecnici Italgas che a mezzo di escavatore hanno scavato in profondità e tappato la seconda perdita, mettendo in sicurezza l'intera area interessata.