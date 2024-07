Fuga di gas a Ottavia, evacuate le palazzine e bloccati i treni

Fuga di gas in zona Ottavia, all'altezza di via della stazione di Ottavia. Dalle 14 i vigili del fuoco sono al lavoro con la squadra 8A e il Crrc per sistemare una tubatura guasta. Per permettere l'intervento alcune famiglie delle palazzine adiacenti sono state temporaneamente evacuate.

Non solo. I treni della linea Roma – Viterbo sono stati sospesi precauzionalmente tra Monte Mario e Cesano. Per agevolare l'operazione le pattuglie del XIV gruppo Montemario hanno chiuso via Casal del Marmo, tra via Trionfale e via della Stazione di Ottavia e via Trionfale, tra via Casal del Marmo e via Ipogeo degli Ottavi in entrambe le direzioni.