Fuga di gas a Ottavia, 50 famiglie evacuate e tornate a casa dopo 18 ore

Una "impresa esterna a Italgas" ha "danneggiato una condotta del gas provocando la dispersione". E così, grazie alla ricostruzione proprio della società erogatrice del gas, si è determinata la causa del problema che nella giornata di ieri ha costretto i vigili del fuoco a far evacuare 50 famiglie che vivono nelle palazzine all'altezza di via della stazione di Ottavia.

Diciotto ore di passione per i residenti. Un calvario iniziato alle 14 quando è scattato l'allarme con i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro con la squadra 8A e il Crrc per sistemare la tubatura guasta. Per permettere l'intervento alcune le famiglie sono state evacuate e le pattuglie del XIV gruppo Montemario hanno chiuso via Casal del Marmo, tra via Trionfale e via della Stazione di Ottavia e via Trionfale, tra via Casal del Marmo e via Ipogeo degli Ottavi in entrambe le direzioni.

Non solo. I treni della Roma-Viterbo tra Monte Mario e Cesano sono stati sospesi. Dalle 8 della mattinata di oggi è stata riaperta via Trionfale e ripristinata la corrente elettrica in tutta la zona. Ripristinata anche circolazione ferroviaria, che in tutto ha visto limitare sei treni regionali e cancellare 28 treni, e man mano sono state fatte rientrare le persone nelle proprie abitazioni. Rimane chiusa l'area di via Casal del Marmo per relativi lavori di ripristino della strada.