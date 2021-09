Si lancia da un balcone con un complice, la rocambolesca fuga dei ladri d'appartamenti

Una fuga rocambolesca tra i balconi. Le hanno provate tutte due ladri d'appartamento per sfuggire all'arresto, e uno dei due - ancora ricercato - ci è anche riuscito. È quanto avvenuto nella notte di sabato in via Mattia Battistini, con gli agenti della Sezione Volanti intervenuti dopo una segnalazione al Numero Unico per le Emergenze.

Appena arrivati sul posto, i poliziotti hanno visto due uomini lanciarsi da un balcone del primo piano di un edificio. Immediatamente è scattato l'inseguimento dei due ladri e, uno dopo una breve colluttazione, uno è stato bloccato. L'altro, invece, è riuscito a scappare scavalcando una recinzione di uno dei palazzi vicini.

Perquisito, il ladro è stato trovato in possesso di una cassa acustica digitale, un cacciavite di 37 centimetri, una chiave, alcuni capi di vestiario e 1,4 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti, il ladro è stato arrestato per rapina e la refurtiva restituita al proprietario. Proseguono le ricerche del complice.