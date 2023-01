Molesta automobilisti sull'Ostiense: poi la fuga sui binari della Roma-Lido

Alle 4:00 di lunedì mattina ha cominciato a molestare automobilisti e passanti che transitavano sulla via Ostiense, nei pressi della stazione Vitinia della linea Metro Mare (la ex Roma-Lido). Una figura che non è passata inosservata. Da qui la richiesta d'intervento al 112 per una "persona che stava creando pericolo per se e la circolazione stradale".

Ricevuta la chiamata dal nue sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acilia, di Ostia e del nucleo radiomobile di Roma. Alla vista dei militari l'uomo è però scappato dandosi alla fuga sui binari della Roma-Lido. Una situazione di potenziale pericolo con l'uomo poi inseguito sulla linea ferrata - con la circolazione ferma - dagli stessi uomini dell'arma. Una lunga corsa con il fuggitvo raggiunto dopo un'ora di inseguimento, una volta arrivato alla stazione Magliana.

Bloccato dai carabinieri, l'uomo è stato identificato in un 34enne italiano. Affidato alle cure del personale del 118 è stato accompagnato all'ospedale Sant'Eugenio in ambulanza.