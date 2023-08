Alimenti, un frigorifero e un letto matrimoniale abbandonati in strada: multati tre incivili

Incivli nella periferia est della Capitale. Gli agenti del Nucleo ambiente decoro (Nad) hanno sanzionato a Torre Maura tre uomini che hanno abbandonato per strada un letto, un frigorifero e generi alimentari.

Il primo "'zozzone" sanzionato è stato un 22enne georgiano. Il giovane, che vive con altri suoi connazionali senza regolare contratto d’affitto e senza aver mai pagato la Tari ha gettato per strada precisamente in via dei Colombi diversi mobili e la rete di un letto. Un suo coetaneo dipendente di un forno è stato beccato in flagrante mentre gettava nel cassonetto della raccolta indifferenziata una grande quantità di generi alimentari in buono stato. Per questa ragione non avendo rispettato la normativa sulla discarica dei prodotti, il ragazzo è stato sanzionato.

Ha 37 anni invece l’uomo proprietario di un negozio, sanzionato per aver gettato un frigo nei pressi del parcheggio di una scuola elementare in via delle Rupicole.