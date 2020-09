Termini: ferma il treno con il freno d'emergenza per far salire l'amico arrivato in ritardo

Ha azionato il freno d'emergenza del treno appena partito dalla stazione per permettere all'amico arrivato in ritardo di salire sul convoglio. E' accaduto lo scorso 11 settembre a Roma Termini dove un cittadino tunisino è stato denunciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria per interruzione di pubblico servizio.

Lo straniero all’atto della partenza di un treno regionale, per consentire la salita di un suo connazionale rimasto a terra, ha azionato i sistemi di emergenza di riapertura delle porte, bloccando il treno e causando un ritardo di oltre 15 minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti intervenuti hanno accompagnato i due stranieri, risultati entrambi irregolari sul territorio nazionale, presso gli uffici della Polizia Ferroviaria dove, dopo gli accertamenti di rito, è stato loro notificato un decreto di espulsione dal territorio nazionale.