Fregene, festa di compleanno ai tempi del Covid: arrivano i carabinieri e multano 10 giovani

Una festa di compleanno con assembramento. A scoprirla, a Fregene, sono stati i carabinieri intervenuti dopo un segnalazione di un cittadino al 112, che ha raccontato come in una villetta si udivano inequivocabili schiamazzi.

All'esterno dell'appartamento i carabinieri hanno notato l’insolita presenza di numerosi automezzi ed hanno così effettuato il controllo. Nella villa i militari hanno accertato che, in totale violazione delle attuali disposizioni di contenimento, erano in corso i festeggiamenti per il compleanno del 25enne figlio del proprietario di casa, in compagnia di nove amici.

I carabinieri hanno quindi interrotto la festa e proceduto all’identificazione di tutti i presenti che, dopo essere stati sanzionati per il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, sono stati fatti allontanare.