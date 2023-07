A Roma imperversa Free Park, il "giustiziere" urbano della sosta selvaggia

Chi è 'Free Park', il giustiziere della sosta selvaggia di Roma? In molti se lo chiedono sui social. Le sue gesta, per così dire, nelle ultime ore stanno rimbalzando di bacheca in bacheca. Nella zona del Tuscolano, in particolare a Porta Furba e al Quadraro, già in diversi lo hanno notato. Soprattutto i proprietari delle auto lasciate in doppia fila o in parcheggi non regolari.

Sono loro le vittime dello Zorro alla vaccinara che, armato di bomboletta spray nera, contrassegna gli irregolari. Chi lascia la macchina sulle strisce pedonali, al posto degli invalidi o sul marciapiede ha le ore contate e rischia di trovarsi sulla fiancata la scritta "Free Park", e poco importa - almeno per qualcuno - se la grammatica inglese è rivedibile, come quando su un'auto ha scritto 'Fre', anziché 'Free'. I suoi fan, che ormai già ci sono, glielo perdonano.

La eco delle sua gesta, neanche a dirlo, è stata Welcome To Favelas. Gli sfregi hanno colpito un Suv bianco e una Toyota C-HR blu. I fatti tra il 15 ed il 16 giugno. Chi sia 'Free Park' è un mistero. In molti sui social, tuttavia, lo omaggiano.

"Che ci importa de Batman noi c'avemo Free Park", uno dei commenti e ancora: "Non tutti gli eroi indossano il mantello". Qualcuno, pur essendo contrario alla sosta selvaggia, invece lo bacchetta: "Certo che per scrivere su una macchina con una bomboletta devi essere un bel frustrato. La prossima tappa sarà travestirsi da finanziare e sfasciare i bar che non gli fanno lo scontrino". O ancora qualcun altro che se la prende con i vigili: "Più che imbrattare le auto di chi parcheggia male imbatterei le auto della polizia municipale, che sono pagati anche per queste cose. Comunque massimo rispetto per questo Spiderman di quartiere".