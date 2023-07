Free Park 2, un new jersey di plastica sul cofano per le auto parcheggiate male

Se al Tuscolano 'Free Park' ha colpito vandalizzando le auto in sosta selvaggia, a Roma nord un suo emulatore sta "punendo" chi parcheggia a ridosso degli scivoli dei disabili. Già sono due i casi che in poche ore hanno attirato l'attenzione dei curiosi, con le immagini finite sui social.

Il primo caso in via Valsolda, non lontano da piazza Sempione. Il conducente di un'auto, non trovando posto, ha spostato un new jersey di plastica in plastica dallo scivolo disabili parcheggiando lì. L'abuso è notato da qualcuno, forse un emulatore di 'Free Park' come già ce ne sono, che ha spostato il blocco sul cofano della vettura. Questa mattina un nuovo caso, segnalato al giornalista Claudio Bellumori che in zona Sacco Pastore ha fotografato una Fiat Panda parcheggiata male con la "firma" di 'Free Park 2', ossia il new jersey sul cofano.