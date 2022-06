VIDEO | Roberto Brunetti, parla il fratello di "Er Patata": "È morto d'infarto, non per la droga"

"Roberto Brunetti è morto d'infarto nel sonno, non per la droga". A parlare a "Pomeriggio Cinque" è Daniele Brunetti il fratello dell'attore Roberto, conosciuto come "Er Patata", trovato senza vita nel suo appartamento a Roma il 4 giugno.

In collegamento a Canale 5, Daniele ha raccontato le ore che hanno preceduto la scoperta del corpo rivelando e quelle che erano le condizioni di salute del fratello: "Pesava 130 chili, aveva il diabete e lamentava da tempo dei dolori al petto. Io ero molto arrabbiato perché lui aveva un atteggiamento superficiale nei confronti della sua salute".

L'attore è stato trovato riverso sul letto in posizione supina e coperto da un lenzuolo. Nel suo appartamento sono stati trovati residui di cocaina e hashish. La causa della morte dovrà essere accertata dall'autopsia, ma il fratello di "Er Patata" ribadisce: "Roberto non è l'uomo che i media hanno descritto, a lui piaceva stare 'allegrotto', ma la droga non era un suo oggetto di culto".