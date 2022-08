Due fratelli di Tor Bella Monaca accoltellati in vacanza: uno è grave

Due fratelli di Tor Bella Monaca di 47 e 41 anni sono stati accoltellati mentre erano in vacanza in Calabria, nel comune di Polistena. A ricostruire quanto successo sono stati i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore, un operatore ecologico di 51 anni. L'uomo ha raccontato di aver colpito i due per difendersi.

I fatti sono andati in scena la notte di ferragosto nelle case popolari di viale Karl Marx vicino Gioia Tauro. Il fratello maggiore è finito al pronto soccorso con l'intestino perforato. Operato, le sue condizioni sono state giudicate gravi ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita.

Il fratello di 41 anni se l'è cavata con 12 punti di sutura al costato ed è stato già dimesso. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l'operatore ecologico di 51 anni sarebbe stato aggredito dopo una animata discussione condominiale dai due fratelli. Nella colluttazione, l'uomo avrebbe impugnato un coltello e colpito i due uomini di Tor Bella Monaca