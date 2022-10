I due fratelli rapinati di collana ed orologio

Aggrediti e rapinati in strada da due malviventi. Vittime una coppia di fratelli, presi di mira mentre si trovavano nella zona di Termini, all'Esquilino.

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante ad arrestare poi i malviventi, due cittadini nigeriani di 26 anni. In particolare, i due indagati sono stati notati dai militari in via Gioberti, mentre uno tentava di strappare la collana e l’orologio ad un passante mentre il complice bloccava il fratello della vittima che voleva intervenire. I militari sono riusciti a bloccare i due soggetti e restituire la refurtiva al malcapitato.

Sottoposti a fermo l'arresto dei due è stato poi convalidato.