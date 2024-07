Fratelli ladri tentano cinque furti ma li falliscono tutti, poi si fanno male

Cinque furti consecutivi, tutti falliti. Due fratelli, ladri maldestri, che nel corso dei tentati furti si sono anche ferito, lasciando macchie di sangue in strada. Teatro delle scorribande dei due giovani di 25 e 28 anni, entrambi italiani, la strade del comune di Monte Compatri, in provincia di Roma.

L’indagine, coordinata dalla procura di Velletri, è stata avviata lo scorso 4 giugno dopo una serie di tentativi di furto che avevano interessato alcune attività commerciali a Monte Compatri e che avevano destato forte preoccupazione tra i commercianti e i residenti. La banca popolare di Sondrio in piazza Mastrofini, una profumeria in piazza Garibaldi, un panificio e un parcometro comunale in via Ciuffa e un ristorante, sempre in piazza Mastrofini.

Grazie a un’attenta e minuziosa attività investigativa, i carabinieri della stazione di Monte Compatri sono riusciti a identificare i due fratelli, ritenuti gli autori materiali di cinque tentati furti, avvenuti durante la notte, all’interno di alcuni esercizi commerciali tra i quali lo sportello atm della banca locale. Le prove decisive sono state raccolte attraverso approfondite analisi tecniche e anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza che hanno registrato gli eventi criminosi.

Durante le perquisizioni domiciliari, i militari hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti che i due fratelli avrebbero utilizzato per compiere i tentativi di furto.

La procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto dal Gip del tribunale di Velletri l’ordinanza che dispone la misura cautelare in regime di arresti domiciliari per i due fratelli.