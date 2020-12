I fratelli Bianchi arrestati per droga: con altre 4 persone gestivano un giro di spaccio

Dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, già detenuti in carcere, poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre arrestati alle prime luci dell'alba dai carabinieri assieme ad altre 4 persone.

Il provvedimento odierno trae origine da un’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri che ha consentito di accertare l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi. Acquisiti inoltre elementi probatori in ordine ai ruoli ricoperti dai medesimi soggetti nell’esecuzione dell’attività illecita. L'indagine ha ricostruito il modus operandi del gruppo, appurando che gli indagati ricorrevano abitualmente ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori insolventi e obbligarli a pagare i compensi pattuiti per l’acquisto dello stupefacente.

Mercoledì mattina il blitz con i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica– nei confronti delle 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione