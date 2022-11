Fratelli Bianchi, nuova inchiesta: Marco e il padre indagati per maltrattamento di animali

Altri guai per la famiglia Bianchi. Secondo l'accusa Marco Bianchi e il padre avrebbero partecipato alla macabra esecuzione di un passero e di una pecora, uccisi a fucilate nel 2017 e nel 2019 nelle campagne di Artena.

I carabinieri della compagnia di Colleferro hanno notificato al giovane di 26 anni condannato con il fratello Gabriele per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, al padre di 59 anni e ad altre due persone di 34 e 67 anni, l'avviso di conclusioni indagini che potrebbe preludere alla richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm del tribunale di Velletri.

Secondo quanto ricostruito il 2 ottobre di cinque anni fa Marco Bianchi avrebbe, sempre secondo gli accertamenti condotti dai militari dell'Arma e le contestazioni della procura, sparato un colpo di fucile per uccidere un uccello in precedenza catturato. Due anni più tardi, invece, il padre avrebbe agito in concorso con il un altro indagato per uccidere una pecora che era stata precedentemente ferita. Ai quattro viene contestata anche la condotta della crudeltà nei confronti din animali.