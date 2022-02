Il frate che reagisce a una rapina e viene accoltellato

Ha aperto gli occhi nella stanza buia e si è trovato davanti il luccichio della lama di un coltello. Nonostante la non più tenera età il frate ha però reagito ed è stato ferito con l'arma da taglio alla mano. La rapina la notte di domenica scorsa alla casa generalizia San Paolo, in zona Ostiense. Vittima un religioso di 89 anni poi costretto alle cure dell'ospedale.

Secondo quanto raccontato dal religioso ai carabinieri, la rapina si è consumata intorno alle 3:00 della notte mentre il frate stava dormendo in una stanza al sesto piano della congregazione religiosa di via Alessandro Severo. Svegliato dai rumori fatti da un rapinatore armato di coltello riuscito ad entrare nella camera il bandito lo ha quindi minacciato ma l'89enne ha reagito nel tentativo di metterlo in fuga. Per tutta risposta il ladro lo ha però accoltellato ferendolo ad una mano. Rubati alcuni effetti personali dell'anziano, il ladro è quindi riuscito a scappare ed a far perdere le proprie tracce.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Eur che, raccolta la testimonianza del frate, hanno cominciato le ricerche del rapinatore, al momento con esito negativo. Affidato alle cure del personale del 118 il religioso è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Cto alla Garbatella con una ferita d'arma da taglio al dito della mano destra. Medicato è stato poi dimesso con 30 giorni di prognosi.