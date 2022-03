Si barrica in casa con una pistola e minaccia di uccidersi: "Voglio vedere i miei figli"

Si è barricato in casa con una pistola, minacciando di uccidersi se non gli avessero fatto vedere i figli che l’ex compagna aveva portato in un’altra città dopo un violento litigio.

È successo a Frascati. A minacciare il suicidio un 32enne romano che si era impossessato della pistola regolarmente detenuta dal padre e custodita in un locale adibito ad armeria della sua abitazione. A chiamare il 112 è stato proprio il padre dell’uomo, che ha provato inutilmente a convincere il figlio a posare l’arma e uscire di casa.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Frascati insieme con i militari dell’aliquota di primo intervento del nucleo radiomobile di Roma e il negoziatore del Nucleo Investigativo di Frascati, che hanno circondato il villino e messo in sicurezza la zona circostante avviando una lunga trattativa con il 32enne.

L’uomo ha ripetutamente chiesto di poter vedere i figli, che la madre aveva portato con sé lo scorso 26 marzo. Dopo cinque ore di estenuante trattativa, grazie anche all’arrivo dell’ex compagna e dei bambini, il 32enne si è arreso e ha consegnato spontaneamente l’arma ai carabinieri, che lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e poi affidato al 118 per il trasferimento all’ospedale di Frascati per accertamenti.