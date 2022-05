La tragedia del disabile morto in un incendio davanti a moglie e nipoti

Ha provato a salvarlo, ma la sua volontà di alzare il corpo del marito dal letto mentre le fiamme invadevano la stanza ha dovuto fare i conti con la complicata realtà del rogo. Secondi interminabili, con il fumo e le fiamme che rendevano la situazione sempre più pericolosa. Da qui la decisione di mettere almeno in salvo i due nipoti, scampati alla morte con i pompieri che li hanno messi in salvo dal balcone. E' la tragedia vissuta dalla moglie di Gianfranco Rosati, il 76enne disabile morto in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 23 maggio.

La tragedia

La tragedia si è consumata in un attico di una palazzina di sei piani all'Aurelio dove intorno alle 16:00 di ieri è divampato un incendio nell'appartamento dove vivevano Franco e la moglie di 72 anni, in casa con loro anche i nipoti di 10 e 16 anni. Un rogo che ha preso forza rapidamente richiedendo l'intervento di dieci squadre dei vigili del fuoco e di numerose pattuglie di polizia e carabinieri. Una situazione di massimo pericolo con i pompieri che hanno trovato alcuni inquilini bloccati sui balconi, da dove poi sono stati messi in salvo con l'autoscala. Quaranta le persone evacuate, con due di loro medicate sul posto con delle lievi intossicazioni.

I soccorsi

Una volta nell'appartamento all'ultimo piano i vigili del fuoco hanno poi fatto la tragica scoperta trovando il corpo privo di vita di Franco Rosati, affetto da Alzheimer, ancora nel letto da dove la moglie non era riuscita a metterlo in salvo. La salma dell'uomo è stata poi traslata al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Le indagini

Spente le fiamme, che hanno coinvolto gli ultimi tre piani della palazzina che si trova all'angolo fra via Agostino Richelmy e via Anastasio II, restano ancora da accertare le cause che hanno scatenato l'incendio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Roma San Pietro. Eseguiti i rilievi scientifici da parte degli investigatori del nucleo investigativo, i militari dell'Arma al momento non escludono nessuna ipotesi. Resta la tragedia dei familiari di Franco Rosati.