Arte: è morto Franco Mulas, nei suoi dipinti il '68 e le sue disillusioni

Il pittore Franco Mulas, attento osservatore della realtà, autore di cicli pittorici di figure e situazioni calate in una suggestiva dimensione simbolica, è morto venerdì 3 marzo a Roma all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa, riferisce l'Adnkronos, è stato dato dalla figlia Sara. Nel 1989 aveva ricevuto il Premio del Presidente della Repubblica conferito dall'Accademia di San Luca e nel 1995 il Premio Suzzara.

Nato a Roma il 30 agosto 1938, Mulas studia pittura all'Accademia di Francia. La prima personale è del 1967, presentata da Renzo Vespignani, e si tiene alla Galleria 'Il Sagittario di Bari'; nello stesso anno espone a Taranto, Cortina e Copenhagen. Inizia così una lunga serie di mostre personali e di partecipazioni a importanti collettive, in tutta Italia e all'estero. La sua prima serie di dipinti si intitola \"Week end\" e sono immagini disilluse degli italiani colte attraverso i riti alienanti delle domeniche passate in auto. Segue il ciclo \"Occidente\" che presenta una serie di dipinti a olio su tavola, ispirati al Maggio francese e alla rivolta giovanile del '68 e alla contestazione sindacale del 1969. Entrambe le serie vengono proposte in varie esposizioni (IV Biennale d'Arte di Bolzano del 1971, mostra \"Rivolta e Rivoluzione\" a Bologna tra il novembre 1972 ed il gennaio 1973, mostra \"Italienische Realisten 1945 bis 1974\" a Berlino nel 1974).

Prendendo come soggetti i problemi della violenza e l'oppressione dei mass media, Mulas elabora due nuove serie di dipinti: nel 1971 e 1972 le \"Pitture nere\", nel 1974 e 1975 gli \"Itinerari\". Un'opera della prima serie viene esposta alla X Quadriennale di Roma del 1973, le seconde sono invece presenti nelle personali tenute a Milano (Galleria 32, 1972), a Roma (Galleria La Nuova Pesa, 1974) e a Firenze (Galleria Santacroce, 1975).

Nel 1980 Mulas espone alla Galleria 'Il Ferro di Cavallo' di Roma "Autoritratto Identikit", quattro autoritratti frontali costruiti con la tecnica dell'identikit; l'opera verrà ripresentata l'anno successivo alla mostra "Arte e Critica" presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Nello stesso anno 1980 la XXXIX Biennale di Venezia presenta la sequenza "L'Albero rosso" di Mondrian, inserendo l'artista, impegnato in una nuova definizione del rapporto natura-storia, nella sezione Architettura 'GRAU'. In questa stessa prospettiva si possono inserire le ultime produzioni, dalle opere presenti nella mostra "Finzioni" (Roma, Galleria Ca' d'Oro, 1985) fino alle più recenti della serie "Big Burg".

Un'antologica, con opere dal 1967 al 1991 si è tenuta nel 1991 a Palazzo Braschi in Roma. Un'importante mostra di Mulas dal titolo Dipinti 1980-1998 si è tenuta a Palazzo dei Priori di Volterra nel 1998. Della fine degli anni Novanta è l'impegno al nuovo ciclo pittorico "Schegge", esposto a Teramo alla Galleria 'Forlenza' nel 2005, ed insieme ai cicli "Finzioni" e "Big-Burg" all'Exma di Cagliari.

Nel 2000 Mulas è stato nominato Accademico dell'Accademia Nazionale di San Luca. Nel 2011 è stato invitato alla 54esima Biennale di Venezia. Nel 2013 al Museo Bilotti di Roma ha esposto l'ultimo ciclo "Spaesaggi". Nel luglio del 2017 ha presentato presso il Palazzo dei Capitani del Popolo di Ascoli Piceno la mostra "Defrag. Opere 1967-2017", realizzando anche lo Stendardo della Quintana del 2017.

"Grazie per la Tua Testimonianza nel Mondo dell’Arte, Maestro Franco Mulas - si legge sulla pagina facebook Maielart -. Sindaco de “La Piccola Londra”, mancherà la tua amicizia, i tuoi racconti e la tua simpatia, vivi sempre nella mia memoria".