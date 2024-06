Franco Lee, il "guru" del Bitcoin che con la sua la cripto lavatrice ha ripulito quasi 9 milioni di euro

Dalla Cina a Roma con furore. Jianwu Li, meglio noto come Franco Lee, era in pista dal 2021. Si presentava su Instagram e su Telegram come "guru" del Bitcoin, un mago delle cripto capace di movimentare 8 milioni e 800 mila euro in tre anni, percependo una commissione compresa tra il 5% e il 10% per ogni transazione e ne ha fatte più di 3000. Tantissimi soldi che secondo i carabinieri, coordinati dai procuratori aggiunti Giuseppe Cascini e Giovanni Conzo, sarebbero "sporchi". Non è affatto un caso che investigatori e inquirenti che hanno studiato le mosse di Franco Lee abbiano eseguito ieri il più grande sequestro di criptovalute eseguito fino a oggi, dai militari, in Italia. Un sequestro di oltre mezzo milione di euro. Non solo, perché le accuse sul suo conto sono pesanti e le indagini continueranno ancora.

Chi è Franco Lee

Franco Lee si era auto definito il 'Bancomobile centralizzato'. Residente un po' nella zona del Tintoretto e un po' a Frascati, 56 anni, nel corso di una intervista sui social, rilasciata al canale 'Investitori Folli' in occasione della Blockchain Week a Roma, si era presentato con fare sicuro. Dava bigliettini da visita e diceva: "Sono anche promotore decentralizzato", qualifica non veritiera visto che - tra le accuse - c'è anche quella di "esercizio abusivo di attività finanziaria e offerta al pubblico di servizi di investimento".

Sul perché prendeva contanti e li trasformava, per non dire "ripuliva", in criptovalute, Franco Lee era chiaro: "Al mondo bisogna essere più liberi. Non sono contro il pagamento delle tasse. Ma non sono d'accordo sul fatto che non controlliamo chi paga. Chi spende in maniera non trasparente, che non ci sia pubblico spreco, che non ci sia burocrazia", ribadiva parlando quasi da politico. "Tutti i dirigenti sono lì a non fare nulla. Noi ci dobbiamo fare un c**o così per pagare le tasse e fargli godere la vita. Con i Bitcoin, con le cripto, siamo invece più liberi. Tu sei padrone dei tuoi beni. I soldi, le banconote, oggi sono carta igienica", sfidando quasi i cosiddetti poteri forti.

Il sistema di Franco Lee

Nascosto tra le parole da "guru", però, secondo chi ha indagato su di lui c'era ben altro. Dall'analisi è infatti emerso che Franco Lee ha movimentato quasi nove milioni di euro dal 2021, attraverso circa 3mila movimentazioni e scambi.

Una attività di compravendita tra denaro contante e cripto che veniva svolta in totale assenza di qualsiasi controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio e senza le necessarie autorizzazioni, garantendo ai clienti l'anonimato in cambio di commissioni notevolmente più elevate rispetto a quelle degli exchange autorizzati, i quali applicano commissioni fino a 100 volte più basse. Il patto, secondo gli investigatori, era chiaro: chi gli dava i contanti pagava il silenzio ma in cambio otteneva criptovalute pulite.

I servizi offerti da Franco Lee, nonostante le commissioni praticate oscillavano tra il 5% e il 10%, erano molto richieste. "Da ciò appare evidente che gli interessati, pur di garantirsi anonimato e l'assenza di controlli, accettino commissioni di tal misura, quando provvedendo direttamente a investire presso operatori ufficiali nel settore delle criptovalute limiterebbero le commissioni dovute allo 0,1%", si legge nell'ordinanza che ha ricostruito le manovre del "guru".

Dove arrivavano i soldi

Ma chi dava il denaro contante, molto, a Franco Lee? Sintomatica, in questo senso, sarebbe stata una telefonata di Lee nella quale affermava espressamente di aver collaborato in investimenti in moneta virtuale su mandato di persone provenienti da alcune zone di Roma che il "guru" sapeva fossero spacciatori, elemento che "trovava riscontro indiziario grazie all'osservazione dell'incontro effettuato a titolo di investimento con soggetto gravato da precedenti di polizia in materia di stupefacenti", ha spiegato il gip di Roma che ha firmato l'ordinanza.

Stando a fonti investigative ascoltate da RomaToday, inoltre, Lee avrebbe ripulito denaro anche per conto di chi faceva truffe on line e anche per contro di altri pusher. Una sorta di critpo lavatrice perché, come sottolinea chi ha indagato, "non si può immaginare che una persona muova tutto quel denaro da solo".

I cinesi specializzati nel riciclaggio

Ora le indagini continueranno per capire chi e quante persone si rivolgevano a Franco Lee per ripulire il denaro sporco. Di certo l'operazione denominata 'Lotus' racconta ancora una volta l'affidabilità e le capacità dei cinesi di Roma nel "lavare" i soldi. L'anno scorso una indagine della guardia di finanza permise di ricostruire i movimenti di Zheng Wen Kui, classe 1968, che gli spacciatori romani chiamavano 'Luca il cinese'.

Nei negozi fisici di via Filippo Turati, via Napoleone III, quelli della Chinatown della Capitale dell'Esquilino, il gruppo di 'Luca il cinese' offriva un servizio di banche parallele che riuscivano a mandare i soldi all'estero ripulendoli. "Lavatrici" che avevano come clienti il ghota dei Narcos di Roma. Il tutto grazie alla tecnica del "denaro volate", meglio nota come 'Fei ch'ien', descritta in questo articolo della sezione Dossier di RomaToday.