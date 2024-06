Arrestato Franco Lee, l'influencer e 'bancomobile decentralizzato' che ha riciclato soldi cambiandoli in bitcoin

È stato arrestato Franco Lee, il 'Bancomobile centralizzato', come si era definito nel corso di una intervista sui social rilasciata al canale 'Investitori Folli' in occasione della Blockchain Week a Roma. I carabinieri e la procura di Roma che hanno indagato su di lui, però, hanno notato una serie di movimenti sospetti tanto da far scattare l'arresto.

Le accuse

Non solo. Si è proceduto anche a un maxi sequestro di criptovalute, soprattutto Bitcoin, Usdt, Ethereum e Matic, pari a 600mila euro, il più cospicuo sequestro finora eseguito dall'Arma. Franco Lee, che vive a Frascati, è gravemente indiziato dei delitti di "esercizio abusivo di attività finanziaria e offerta al pubblico di servizi di investimento, e impiego in servizi finanziari speculativi", le criptovalute, di "utilità provento di reato", attraverso "l'acquisto di criptovalute e riciclaggio" avendo provveduto a sostituire e trasferire, con investimento "in moneta virtuale somme di danaro provento di delitto, tali da garantire l'anonimato".

Gli affari sui social

In sostanza, secondo gli investigatori, avrebbe ripulito denaro sporco. Le indagini sono state avviate nel 2023, a partire dal monitoraggio dei canali social di Instagram e Telegram dove Franco Lee proponeva lo scambio di grandi somme di contante in cambio delle più diffuse criptovalute e viceversa, attraverso incontri di persona. Nel corso delle attività tecniche è emerso che, avendo importanti disponibilità di denaro contante, poteva eseguire scambi di euro in criptovalute anche per oltre 100mila euro per singola transazione.

Le indagini e i soldi mossi

I carabinieri, che gli hanno sequestrato 6 dispositivi cellulari, 2 notebook e 8 carte di credito, hanno ricostruito le mosse del "broker" grazie all'anasli di specifici wallet di criptovalute ed exchange centralizzati. Dall'analisi è emerso che Franco Lee avrebbe movimentato 8,8 milioni di euro dal 2021 a oggi, con un numero di movimentazioni e scambi superiore a 3000, percependo una commissione per ogni transazione compresa tra il 5% e il 10%.

Una attività fatta senza controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio e senza le necessarie autorizzazioni, garantendo ai clienti l'anonimato in cambio di commissioni notevolmente più elevate rispetto a quelle degli exchange autorizzati, i quali applicano commissioni fino a 100 volte più basse.

Chi è Franco Lee

Franco Lee è un personaggio ben conosciuto nelle community delle criptovalute, tanto da farsi intervistare durante l'evento dela 'Blockchain Week' a Roma. In quella occasione, ma anche nella sua home page di propaganda l'indagato si definiva 'Bancomobile Decentralizzato disponibile 24 ore su 24' e mostrava il proprio bigliettino da visita affermando che "poteva comprare e rivendere qualsiasi tipologia di criptovalute" poiché si riteneva un "promotore decentralizzato". Un uomo che si definiva pro bitcoin e soprattutto pro decentralizzazione, non contrario alle tasse ma favorevole nel "riappropriarsi" di ciò che è suo e della "libertà".