L'addio a Franco Frattini, a Roma in centinaia per i funerali di Stato

La politica è in lutto. Nella basilica Santi Apostoli di Roma, oggi, si sono svolti i funerali di Stato per il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini. Il feretro dell'ex ministro degli Esteri, deceduto a 65 anni dopo una malattia, è stato accompagnato dalle lacrime e dalla commozione di centinaia di persone che non hanno voluto mancare per l'ultimo saluto.

Tra loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua prima uscita dopo il covid, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

"Abbiamo condiviso momenti importanti - ha detto La Russa - eravamo nello stesso Governo ma soprattutto eravamo amici". Il capo dello Stato al termine delle esequie e dopo aver reso omaggio ai familiari, si è fermato qualche istante in raccoglimento davanti al feretro.

Ai funerali di Frattini erano presenti, fra gli altri, anche i ministri Urso, Calderone, Sangiuliano, Calderoli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, Gianni Letta, Scotti e i parlamentari Casini, Gasparri, Cesa, Stefania Craxi.

Filippo Patroni Griffi, giudice della Corte Costituzionale ed ex Presidente del Consiglio di Stato, si è commosso durante l'orazione funebre: "Franco eccelleva in qualsiasi ambito operasse. Si considerava al servizio delle istituzioni in nome della politica con la 'P' maiuscola. Ricercava sempre la migliore soluzione possibile e considerava stupido il contrasto fine a se stesso".