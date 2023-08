Ciccio Barbuto sequestrato e torturato per 500mila euro: Saccottino e Sergione a processo immediato

La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Daniele Fabrizi, detto 'Saccottino' e Sergio Placidi, noto come 'Sergione'. I due furono arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Francesco Vitale, conosciuto anche come 'Ciccio Barbuto', il pr 44enne barese precipitato da un palazzo in via Pescaglia, in zona Magliana, il 22 febbraio scorso.

Nell'inchiesta, coordinata dai pm Francesco Cascini e Francesco Minisci, si procede il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del decesso della vittima. Nelle scorse settimane per la morte di Vitale, sequestrato e torturato all'interno dell'appartamento allo scopo di ottenere dai familiari

500.000 euro quale pagamento per la sua liberazione e poi precipitato al suolo dal quinto piano del palazzo, è scattato un terzo arresto, la quarantatreenne Ilaria Valentinetti, compagna di Placidi.

Il maxi debito da 500 mila euro e l'appuntamento trappola

Secondo quanto ricostruito per comporre il quadro definitivo mancherebbero ancora altri tasselli. Le certezze, come detto, però ci sono. Stando a quanto emerso Vitale avrebbe fatto da tramite per portare a Bari la droga - prevalentemente cocaina - presa a Roma, dal gruppo della Magliana di cui facevano parte Sergione e Saccottino. Sostanza stupefacente poi rivenduta in Puglia, attraverso canali locali, non dalla vittima. Ciccio Barbuto con loro, però, era risultato insolvente.

Ciccio Barbuto è stato quindi attirato a Roma da Sergione. Vitale nell'appartamento in via della Pescaglia sarebbe stato picchiato in attesa di rientrare del maxi ammanco. Le tracce lasciate, nonostante fossero state lavate con la candeggina, non sono sfuggite ai ris dell'Arma. Il sangue e le altre impronte hanno aiutato a capire chi ci fosse lì, al quinto piano della scala D. Ciccio Barbuto, disperato, ha tentato anche la fuga, prima dell'ultima telefonata fatta alla compagna. Un tentativo, però, finito con la morte del pr barese.