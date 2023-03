Il Pr caduto da un palazzo alla Magliana e quelle macchie di sangue in casa che disegnano un omicidio

Com'è morto Francesco Vitale? Il caso del pr di Bari e Ibiza caduto da un palazzo e morto in via Pescaglia resta un giallo, anche se nelle ultime ore ulteriori pezzi del puzzle sono stati disvelati tanto da disegnare un quadro che permette di fare alcune deduzioni. L'ultima quella di tracce di sangue trovate dai ris dei carabinieri in un appartamento al quinto piano che affaccia proprio su via Pescaglia, da dove l'uomo sarebbe appunto caduto. Quello che sembrava un suicidio tra i palazzi popolari della Magliana, si è così trasformato in un caso di omicidio.

Cosa sappiamo del caso di Francesco Vitale

La vicenda già dalle prime battute presentava lati oscuri. Chi ha visto la drammatica sequenza della caduta fatale di Vitale ha dato subito l'allarme. Il personale medico del 118 è arrivato in pochi minuti. Il pr era ancora vivo, ma la manovra di rianimazione non è bastata. Poco dopo in via Pescaglia sono giunti anche i carabinieri e una rapida ispezione del corpo aveva già sollevato i primi dubbi: mancavano il portafoglio e lo smartphone della vittima.

Difficile, dunque, immaginare che qualche sciacallo li abbia rubati. Più plausibile l'ipotesi che qualcuno avesse precedentemente sottratto a Vitale i suoi oggetti, soprattutto lo smartphone. Forse chi lo ha preso voleva evitare che gli ultimi spostamenti e i contatti di 'Ciccio Barbuto', così si faceva chiamare il pr, venissero portati alla luce? È più di una ipotesi.

Ma c'è di più. Già dai primi sopralluoghi esterni al palazzo erano emersi altri due elementi: l'asta di una bandiera rotta e fili dei panni staccati. Nella caduta, Vitale ha tentato di aggrapparsi? Voleva salvarsi? Ancora, come detto, da quanto ricostruito dai carabinieri il quarantaseienne non è caduto dal tetto del palazzo, bensì da un appartamento.

La prima svolta e le ipotesi

Ecco la prima svolta investigativa. Come ci era finito Vitale in quell'appartamento? Il pr pugliese era arrivato a Roma da Bari. I parenti, almeno non tutti, non lo sapevano tanto che il fratello ha anche presentato denuncia di scomparsa. È probabile, quindi, che avesse appuntamento con qualcuno. Con chi? Chi indaga lo fa a bocche cucite e non si sbilancia.

Il nome del proprietario dell'appartamento esaminato dai carabinieri, come da prassi, è stato iscritto nel registro delle notizie di reato. Un atto dovuto, al momento. Gli interrogativi, però, restano. Chi c'era nell'appartamento in via Pescaglia? Come mai Vitale, da Bari, era venuto a Roma? Chi doveva incontrare? Senza il telefono, ricostruire i movimenti e i contatti di Vitale non sarà facile.

Stando a quanto emerso, Vitale avrebbe avuto debiti per 500 mila euro. Ecco perché l'ipotesi di un rapimento per saldare il maxi ammanco si fa sempre più concreta. Per ricostruire i contatti romani di Vitale, i carabinieri hanno fatto uno screening anche sui precedenti dell'uomo.

Sul tavolo della procura, secondo quanto si apprende, sarebbero finiti due nomi illustri: Daniele Carlomosti, accusato di aver messo in piedi anche una stanza delle torture a La Rustica per riscuotere i debiti di chi non pagava, e quello di Alessandro Corvesi, un nome noto negli ambienti della droga. Vitale aveva un debito con loro?

Il sangue nell'appartamento

La seconda svolta investigativa si è avuta nella giornata di ieri. I risultati del sopralluogo fatto dai carabinieri del Ris nell'appartamento al quinto piano del palazzo popolare della Magliana, quello dal quale si ipotizza - concretamente - che Vitale sia caduto giù, sono stati positivi. Il reparto scientifico dei carabinieri ha trovato tracce di sangue e un forte odore di candeggina.

Elementi riscontrati da fonti interpellate da RomaToday che lasciando immaginare come Vitale fosse già gravemente ferito quando è caduto giù da quel balcone. Ancora non è chiaro se il pr venuto dalla Puglia si sia gettato volontariamente, per fuggire, oppure se qualcuno lo abbia spinto. Nuovi sopralluoghi verranno fatti nelle prossime ore per degli accertamenti irripetibili.

Secondo quanto ricostruito, dunque, l'ipotesi del sequestro di persona sta prendendo corpo. Una dinamica che avrebbe portato anche a una colluttazione, con appunto tracce di sangue cadute sul pavimento dell'appartamento poi ripulito a fondo. Il lavoro degli inquirenti e degli investigatori è vicino a una nuova svolta, forse decisiva per capire com'è morto Francesco Vitale.