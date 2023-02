Morto dopo caduta dal terrazzo, c'è l'ipotesi omicidio. Le indagini sulla morte di Francesco Vitale

La pista dell'omicidio c'è. Francesco Vitale, che in molti conoscevano come 'Ciccio barbuto', lo stesso nome che anche lui si era dato su Facebook, non si sarebbe tolto da vita da solo. Le indagini procedono e, in attesa dell'autopsia, i carabinieri hanno scavato nel passato del quantaseienne e ascoltato amici e parenti.

Il telefonino di Francesco Vitale è sparito. Qualcuno, forse chi lo ha visto in vita poco prima della sua morte, potrebbe averlo rubato. Una ipotesi al momento. Fatto sta che da quanto emerso, 'Ciccio' avrebbe avuto dei debiti. Ecco perché c'è l'ipotesi che sia precipitato per sfuggire.

L'ipotesi dell'omicidio

Ma da chi? I carabinieri dell'Eur e del reparto operativo hanno inviato una informativa in procura dopo aver ritrovato il corpo in via Pescaglia, alla Magliana, dopo la segnalazione di un passante che ha visto Vitale precipitare nel vuoto da un terrazzo di un palazzo popolare.

In attesa dell'esame autoptico, che potrebbe aiutare molto le indagini, è stato aperto un fascicolo per omicidio. Una prassi. Sono troppi gli elementi che ancora non tornano. Vitale, pr di discoteche soprattutto nella zona di Ibiza, secondo quanto emerso dalla banca dati delle forze dell'ordine aveva piccoli precedenti per droga.

La fuga tra i tetti

Non solo. Nelle ultime ore sono emersi altri elementi. Nel giorno in cui è morto, il fratello ha presentato denuncia di scomparsa a Bari, dove Vitale viveva con la compagna. Proprio la compagna, secondo chi indaga, l'avrebbe accompagnato in auto a Roma. Con chi aveva appuntamento 'Ciccio'?

Persone vicine a Vitale racconterebbero di un appuntamento con un gruppo di pachistani. Una ipotesi ancora non confermata. La pista che porterebbe a un sequestro lampo, racconta che questo gruppo avrebbe preteso da lui il saldo di un debito e che, in attesa del pagamento, 'Ciccio' potrebbe essere stato trattenuto in un palazzo della Magliana contro la sua volontà. Vitale, sempre secondo questa ipotesi, sarebbe quindi riuscito a fuggire tra i tetti per poi cadere nel disperato tentativo di lasciare alle spalle i suoi aguzzini. Una pista avvolta ancora nel mistero, al momento.

Sparito lo smartphone

Di certo c'è che oltre allo smartphone della vittima, manca anche il suo portafoglio e i documenti. In tasca aveva pochi euro in contanti. Proprio il cellulare aiuterebbe molto gli investigatori e gli inquirenti per ricostruire le ultime ore della vittima.

Altra certezza è che da un primo esame sul corpo dell'uomo non sarebbero stati rilevati evidenti segni di violenza. L'autopsia, in programma lunedì, aiuterà a capire il tipo di caduta che c'è stata. La pista della trappola e della tragica fuga, non è esclusa.

Intanto in molti sui social lo ricorda. Anche in spagnolo, visto il suo passato lavorativo a Ibiza. Tra tutti quelli della sua compagna: "Eravamo belli felici innamorati e non accetto tutto questo la vita e ingiusta ti ha strappato via da noi troppo presto non lo accetto". Poi ancora: "Ti amavo ti amo e ti amerò per sempre vita mia per sempre non lo dimenticare mai".