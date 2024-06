Ciccio Barbuto sequestrato e torturato, chiesti 18 anni per i tre imputati

La procura di Roma ha chiesto tre condanne a 18 anni di carcere nel procedimento in rito abbreviato sulla morte di Francesco Vitale, conosciuto anche come 'Ciccio Barbuto', il pr 44enne barese precipitato da un palazzo in via Pescaglia, in zona Magliana, il 22 febbraio 2023.

Gli imputati sono Daniele Fabrizio detto 'Saccottino', Sergio Placidi detto 'Sergione' e Ilaria Valentinetti, arrestati lo scorso anno dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma nell'inchiesta coordinata dai pm Francesco Cascini e Francesco Minisci con le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del decesso della vittima.

Vitale fu sequestrato e torturato all'interno dell'appartamento allo scopo di ottenere dai familiari 500.000 euro quale pagamento per la sua liberazione e poi precipitò al suolo dal quinto piano del palazzo in un estremo tentativo di fuga.

Ciccio Barbuto sarebbe stato quindi attirato a Roma da 'Sergione'. Vitale nell'appartamento in via della Pescaglia sarebbe stato picchiato in attesa di rientrare del maxi ammanco. Le tracce lasciate, nonostante fossero state lavate con la candeggina, non sono sfuggite ai ris dell'Arma. Il sangue e le altre impronte hanno aiutato a capire chi ci fosse lì, al quinto piano della scala D. Ciccio Barbuto, disperato, ha tentato anche la fuga, prima dell'ultima telefonata fatta alla compagna. Un tentativo, però, finito con la morte del pr barese.