Francesco Valdiserri, Totti scrive ai genitori: "Mi hanno visto crescere, gli sono vicino"

Anche Francesco Totti si unisce al cordoglio per la scomparsa di Francesco Valdiserri, il diciottenne investito in via Cristoforo Colombo, a Roma, da un'auto guidata da una ventitreenne risultata positiva all'esame alcolemico tre volte oltre il limite consentito (1,5 g/l). Attraverso un messaggio inviato al Corriere della Sera, l'ex calciatore ha voluto manifestare la sua vicinanza ai genitori del ragazzo, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, che lavorano come giornalisti proprio presso il noto quotidiano.

"Quando arriva la notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare a scrivere - scrive Totti - Luca e Paola hanno percorso la mia crescita da ragazzo a uomo fino a padre. Da giovane calciatore a professionista, la strada è stata lunga... E quando chiamano il figlio Francesco, cosa puoi dire oggi? Mi sento solo di stringerli a me con tanto affetto, per un dolore così grande che non si può neanche immaginare. Paola, Luca e Daria vi sono vicino con il cuore. Francesco sarai per sempre un angelo".

Positiva all'alcol test e non negativa a quello sui cannabinoidi. Era ubriaca alla guida la ragazza di 23 anni che ha travolto il giovane Francesco, valdiserri, ucciso a soli 18 anni da una automobilista che lo ha investito mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo assieme ad un amico, rimasto sotto choc dopo averlo visto morire sotto i suoi occhi. All'esito degli esami alcolemici e tossicologici la ragazza alla guida della vettura è stata arrestata. Dovrà rispondere di omicidio stradale.

Il tweet della mamma: "Il mio bambino non c'è più"

Nato e cresciuto alla Garbatella, era iscritto al primo anno della facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza e stava tornando a casa dopo aver passato la serata assieme al suo amico. A dare notizia del dramma è stata la madre di Francesco, Paola Di Caro con un tweet straziante: "Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla".



I funerali di Francesco Valdiserri si celebreranno sabato 22 ottobre alla chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio.