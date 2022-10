Francesco Valdiserri, i funerali a Testaccio

“Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio”. Sono poche, devastanti parole quelle con cui la giornalista Paola Di Caro ha riassunto il dolore per la perdita del figlio Francesco Valdiserri, 18 anni, travolto e ucciso sulla Colombo da un’auto guidata da una ragazza di 23 anni, risultata poi positiva all’alcol test.

Valdiserri domenica notte stava camminando sul marciapiede all’altezza di via Giustiniano Imperatore quando la 23enne ha perso il controllo della Suzuki Swift che stava guidando, è uscita dalla carreggiata e lo ha colpito. L’impatto è stato violentissimo, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sotto gli occhi dell’amico che era con lui e che è miracolosamente uscito illeso dall’incidente.

Sul fronte delle indagini la procura di Roma ha chiesto la convalida dell’arresto della 23enne che nella notte tra mercoledì e giovedì era alla guida della propria auto ha travolto e ucciso il 18enne Francesco Valdiserri, che camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo. Alla ragazza, che è ai domiciliari, il pm titolare dell’indagine, Erminio Amelio, contesta il reato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. L’interrogatorio davanti al gip, con molta probabilità, potrebbe svolgersi lunedì prossimo. Alla conducente era già stata sospesa la patente nel 2020 proprio per guida in stato di ebrezza.

Una tragedia tanto drammatica quanto insensata, che ha travolto non soltanto la famiglia di Francesco - la madre Paola, cronista di politica, il padre Luca, anche lui giornalista, e la sorella Daria - ma le tantissime persone che hanno conosciuto e amato quel ragazzo così giovane e con così tanta vita ancora davanti. Una comunità che si prepara a raccogliersi per i funerali, che si celebreranno sabato alle 12 alla chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio.

Nato e cresciuto alla Garbatella, Valdiserri ha frequentato il liceo Socrate di via Padre Reginaldo Giuliani: “Ci stringiamo con affetto ai genitori di Francesco, costretto a lasciarci tutti con intollerabile repentinità - è stato il messaggio di cordoglio condiviso dall’istituto - La nostra scuola continuerà sempre a essere anche la ‘sua’ scuola. Resterai sempre con noi”. Da quest'anno era iscritto al primo anno della facoltà di Lettere e Filosofia alla Sapienza, e anche l'ateneo romano ha voluto ricordarlo: "La comunità universitaria si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Valdiserri, studente del primo anno della Facoltà di Lettere e filosofia. Francesco,18 anni, ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto nella notte di giovedì 20 ottobre, mentre camminava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo a Roma. La Sapienza si stringe al dolore della famiglia, degli amici, dei compagni di studi del ragazzo".

Per gli amici più intimi "Frer" o "Valdo”, era anche il frontman degli Origami Smiles, band fondata nel 2022 e formata da Francesco, voce solista, e altri tre compagni di liceo a chitarra, batteria e basso. Il primo live lo scorso 9 ottobre alla Stazione Birra, l’ultimo in un locale della sua Garbatella pochi giorni prima di perdere la vita in modo così insensato.

L'Associazione Familiari e Vittime della Strada: "I politici che si stracciano le vesti farebbero meglio a tacere"

La notizia della morte di Valdiserri ha suscitato una valanga di reazioni, non soltanto dalla comunità di persone che lo conoscevano e si sono strette intorno alla famiglia ma anche dal mondo della politica. Da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi passando per Carlo Calenda ed Enrico Letta, sono stati moltissimi gli esponenti politici che hanno espresso vicinanza a Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Suscitando anche la reazione dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus (Afvs), che in un duro post su Facebook hanno puntato il dito contro “i politici che oggi si stracciano le vesti con messaggi di cordoglio per la morte di Francesco Valdiserri farebbero bene a tacere - hanno scritto dall’associazione - Domani avranno già dimenticato tutto e non ci sarà nessuno che prenderà un impegno serio per evitare che simili tragedie avvengano ancora".

"Quel senso di nulla e di vuoto di cui parla mamma Paola Di Caro lo conosciamo bene - prosegue l'associazione - E si somma a quel vuoto che le istituzioni alimentano ogni giorno con l'indifferenza nei confronti di un problema che fa 3000 morti l'anno. Da qualche tempo lavorare per impedire la recidiva è diventata una delle nostre maggiori attività: Chiara, la 23 enne che era alla guida, era già stata oggetto di sospensione di patente per guida in stato di ebrezza. Questa volta ha aggiunto anche lo stupefacente. Ha giocato con la sua vita, con quella del passeggero 21 enne, ma sopratutto con quella di Francesco, bersaglio inconsapevole. Al suo posto poteva esserci chiunque di noi. Oggi piangiamo l'ennesima giovane vittima, ma dovremmo anche piangere per tutti coloro che da questa storia continueranno a non trarre nulla e che un domani potrebbero uccidere”.