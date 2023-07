Francesco Valdiserri investito e ucciso sulla Colombo: condannata a 5 anni la conducente dell'auto

Una condanna a 5 anni per la ragazza di 24 anni che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri, morto a 19 anni nella notte dello scorso 19 ottobre su un marciapiede in via Cristoforo Colombo a Roma mentre era in compagnia con un amico.

Lo ha deciso il gup Valerio Savio al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. Il pm Erminio Amelio per la ventiquattrenne al volante della Suzuki Swift aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo. La ragazza è accusata di omicidio stradale aggravato perché era alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito.

Durante la ricostruzione dell'incidente, la consulenza dell'esperto aveva confermato quello che i vigili urbani avevano riscontrato all'indomani della tragedia. La giovane alla guida della vettura e il suo amico avevano bevuto. La ragazza, inoltre, viaggiava ad almeno 80 chilometri all'ora. Oltre il doppio della velocità consentita su quel tratto di strada, a 30 km/h, come hanno avuto modo di rilevare gli agenti della polizia locale del gruppo Marconi dopo il sinistro mortale.