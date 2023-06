È morto Francesco Nuti: l'attore si è spento a 68 anni

E’ morto a Roma Francesco Nuti. L’attore e registra toscano, com’è stato reso noto dalla figlia Ginevra, “aveva 68 anni ed era malato da tempo”. Nato a Firenze il 17 maggio del 1955 Francesco Nuti era entrato alla fine degli anni Settanta a far parte, con Alessandro Benvenuti ed Athina Cenci, nel trio cabarettistico i Giancattivi. Con loro, nel 1981 e sotto la regia di Maurizio Ponzi, è stato protagonista della pellicola “Ad ovest di Paperino” seguita, dopo l’addio al trio, da “Madonna che silenzio c'è stasera (1982)”, “Io, Chiara e lo Scuro” (1983) e “Son contento” (1983) film, quest’ultimo, per cui ha ricevuto anche il premio David di Donatello ed il Nastro d’Argento come miglior attore protagonista.

E’ stato proprio negli anni Ottanta che Nuti, come attore e registra, ha conosciuto il massimo successo. Suoi sono film come “ Casablanca, Casablanca” e “Tutta colpa del paradiso” entrambe diretti nel 1985. Pellicole molto apprezzate dal pubblico sono risultate essere anche Stregati (1986), Caruso Pascoski (di padre polacco) (1988), Willy Signori e vengo da lontano (1989) e Donne con le gonne (1991).

Il filone d’oro di Francesco Nuti, uno degli artisti più amati del suo tempo, è probabilmente terminato con l’uscita del laborioso “OcchioPinocchio”, avvenuta nel 1994. Per un altro decennio Nuti ha continuato a firmare, come attore e regista, altre commedie prima di subire un grave incidente domestico, avvenuto nel 2006. L’affetto dei tanti fan e degli amici di sempre, tra cui Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Marco Masini, hanno permesso di organizzare anche una festa di compleanno, nel 2014, partecipata da 7mila persone.

La figlia Ginevra ed i famigliari, nel comunicare il decesso del compianto artista, “ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma”. La data e il luogo delle esequie, al momento della stesura, non sono ancora state comunicate.

Sui social il ricordo di alcuni dei suoi amici più cari, a partire da Carlo Verdone, che con lui partecipò al programma televisivo "Non stop". Quello fu l'inizio della loro profonda amicizia: "Caro Francesco, compagno di lavoro generoso, affettuoso e pieno di talento sarai sempre nei miei migliori ricordi - scrive l'attore romano su Instagram, accanto a una foto di loro due abbracciati - Un forte abbraccio alla tua famiglia a tuo fratello Giovanni e ai tuoi geniali 'Giancattivi' Athina Cenci e Alessandro Benvenuti. Gran dolore, tanta nostalgia".

Parole piene di commozione arrivano anche da Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, 'toscanacci' come lui, originario di Prato. "Ciao Francesco, continuerai a vivere nel cuore di chi ti ha voluto bene ma soprattutto nel cuore della tua Ginevra (la figlia, ndr)" si legge nel post del conduttore fiorentino, mentre Pieraccioni condivide alcuni aneddoti: "Evviva Francesco! Artista fantastico, poetico, innovativo, quante risate mi hai fatto fare, quante volte son venuto a vedere i Giancattivi, quante volte ho guardato e riguardato i tuoi film o ascoltato 'Sarà per te'. Che regalo quando i primi giorni del mio primo film ti presentasti a sorpresa a salutarmi sul set. E che emozione quel tuo compleanno - ricorda il regista e attore - che abbiamo festeggiato a Firenze davanti a 8000 persone! Che applauso infinito che ti fecero quando salisti sul palco. L'applauso infinito che si fa ad un Artista a cui vuoi davvero bene. Ciao grande Nuti".