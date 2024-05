La moto parcheggiata male, la positività all'alcol test: sul pedone ucciso al Tuscolano è battaglia tra avvocati

Non l'alta velocità, ma una distrazione al volante che sarebbe stata fatale. È questa l'ipotesi più probabile al momento per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale in cui ha perso la vita Francesco Messineo, dipendente in una ditta di pulizie e residente a Colleverde, morto sul colpo dopo essere stato travolto da una Volkswagen Up, alle 23 circa di venerdì 24 maggio.

Positiva all'alcol test

L'uomo, 65enne, dopo essere stato investito è finito contro una Range Rover parcheggiata e poi a terra senza vita. Con lui è stato centrato anche un 51enne che se l'è cavata con qualche ferita. Sul caso ci sono una serie di punti da chiarire. In attesa delle perizie, i primi accertamenti richiesti dalla polizia locale hanno confermato la positività all'alcol test della ragazza di 19 anni al volante dell'Up.

La giovane, secondo quanto appreso, era positiva per un valore di 0,71, mentre il tasso di alcolemia considerato nella norma deve essere inferiore a 0,50 g/l. Non solo. Il drug test ha dato esisto "non negativo" ai cannabinoidi. In sostanza, la diciannovenne studentessa universitaria avrebbe consumato sostanze stupefacenti, ma nei giorni precedenti allo schianto. Elementi, questi, che dovranno essere valutati e per questo sono stati richiesti ulteriori indagini, anche tecniche.

Il cellulare sequestrato

Ecco perché è stato acquisito il cellulare della giovane. Possibile che la giovane sia stata attratta da una notifica o da una chiamata? La strada, quella di via Suor Maria Mazzarello, è stretta, a imbuto. È impossibile sorpassare e difficile immaginare manovre azzardate a meno che non ci sia stata una distrazione o un ostacolo.

La versione della studentessa, assistita dall'avvocato Gaetano Scalise, è che lei non fosse né ubriaca e né al cellulare, ma che una moto parcheggiata male le avrebbe perdere il controllo della vettura.

L'ipotesi di un ostacolo

Tuttavia nessuna motocicletta appare nei rilievi di vigili, mentre è stata sequestrata una bicicletta. "Non esiste nessuna moto - ha detto a RomaToday l'avvocato Marina Collela, che insieme al collega Vincenzo Comi, rappresenta la famiglia di Messineo - La ragazza ha urtato una pedana all'angolo del bar, una bici e poi ha travolto Messineo e l'altro uomo".

Che quella distrazione al volante, e quindi una sterzata anomala, possa essere stata determinata dal dehor? La perizia potrà determinarlo. Tutto è avvenuto in pochi istanti tanto che Messineo, che stava chiacchierando con degli amici dopo una serata in un locale, non ha avuto tempo di reagire e scansarsi. Di certo sull'asfalto non ci sono segni di frenata.