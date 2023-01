L'ultimo saluto a Francesco Lenoci, l'omaggio dei motociclisti per l'amico morto in un incidente stradale

Decine di motociclisti hanno reso omaggio a Francesco Lenoci, l'uomo di 34 anni morto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto sulla via Tiburtina Valeria, in Abruzzo.

La tragedia stradale nel tratto di strada statale che collega Santa Marie a Carsoli, in provincia de L'Aquila. Originario di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta, il centauro era residente da anni nella zona di Ottavia.

Lenoci era conosciuto nella capitale per aver partecipato a diverse uscite con gli HP Bikers Team che lo hanno voluto ricordare: "Il nuovo anno comincia con una notizia triste", scrive Floriano Caprio. "Segui il tuo cammino Francesco. Le mie condoglianze alla mamma e famiglia tutta". Nella mattinata di oggi molti amici motociclisti si sono radunati davanti alla parrocchia Santa Maddalena di Canossa a Roma.