Francesco Le Foche, chi è il medico pestato da un paziente a Roma: in tv in prima fila contro il Covid

Durante la pandemia è stato un punto di riferimento nella lotta al Covid e volto noto per i suoi interventi durante trasmissioni televisive e interviste, in particolare nel salotto di Domenica In con Mara Venier e a Porta a Porta con Bruno Vespa.

Adesso l'immunologo Francesco Le Foche, 65 anni, responsabile di un reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I, si trova ricoverato proprio nello stesso ospedale romano in terapia intensiva dopo essere stato selvaggiamente aggredito da un suo paziente di 36 anni nel suo studio di via Po, nel quartiere Salario e a pochi passi da Villa Borghese.

L'aggressore è accusato di tentato omicidio. A fermarle M.R.M. è stato un poliziotto libero dal servizio. Il medico, secondo quanto appreso, è stato picchiato dal 36enne che era in cura di una infezione alla colonna vertebrale. "Ha iniziato a chiedermi di curargli il cane. Ma io non potevo, non sono un veterinario. Credo sia questo il motivo per cui sono stato aggredito", ha detto il medico a 'La Repubblica'. Il poliziotto, dopo aver sentito le urla del medico, è intervenuto bloccando l'aggressore.

Chi è Francesco Le Foche

Nato a Sezze, in provincia di Latina, il 28 luglio del 1957, Le Foche si è laureato a Roma, per specializzarsi in immunologia e infettivologia clinica come si legge sul suo curriculum. È iscritto all'ordine dei medici di Latina ed è uno specialista in allergologia e immunologia clinica. Oltre a dirigere un day hospital specifico al policlinico Umberto I ed essere professore a La Sapienza, svolge l'attività privata nello studio di via Po. Il centro è lo stesso nel quale è stato picchiato brutalmente dal suo paziente.

La lotta al Covid

Le Foche, riconosciuto specialista in allergologia e immunologia clinica, durante i mesi drammatici del Covid ha effettuato studi soprattutto sulla variante Omicron. A far conoscere Le Foche al grande pubblico è stata Mara Venier. Nel 2021-2022, lo ha voluto spesso al suo fianco a Domenica In, apprezzando il tono pacato e mai sopra le righe. Poi anche quelle e Porta a Porta.

L'immunologo ha fornito più volte informazioni e spiegazioni sull'evoluzione del virus, la risposta dell'organismo e la funzione dei vaccini Covid, rispondendo alle domande dei conduttori e dei telespettatori. A novembre 2020 ha pubblicato il libro "Sì, andrà tutto bene: ecco perché il Covid-19 sarà sconfitto". Il suo approccio in pandemia gli è valso l'appellativo di "ottimista".