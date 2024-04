Omicidio Willy Monteiro Duarte, portato in carcere Francesco Belleggia

Si sono aperte le porte del carcere di Velletri per Francesco Belleggia, condannato a 23 anni di reclusione per l`omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto il 6 settembre 2020 a Colleferro. Dopo la sentenza della Cassazione, arrivata ieri a tarda sera, i carabinieri della stazione di Artena hanno dato seguito alla pena. Belleggia si trovava agli arresti domiciliari nel comune della provincia sud di Roma da 3 anni e mezzo.

Il difensore, l'avvocato Vito Perugini, ha spiegato: "Si stava laureando in ingegneria, era al terzo anno, speriamo ci autorizzino a continuare le lezioni in via telematica dal carcere". Gli altri imputati della vicenda, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli sono da tempo detenuti in carcere.