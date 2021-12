Morte di Francesca Romana D'Elia, si indaga per omicidio colposo

Proseguono le indagini sulla morte di Francesca Romana D’Elia, la 19enne di Campagnano Romano morta durante un servizio fotografico organizzato sulla terrazza condominiale di una palazzina di via dei Quattro Venti, a Monteverde. La giovane modella, stando a quanto ricostruito sinora, è scivolata finendo sul lucernario che dà sulla tromba dell’ascensore ed è precipitata. Una caduta che non le ha lasciato scampo, e la procura è decisa a chiarire le circostanze di quello che a oggi appare come un tragico incidente. Per questo motivo la pm Alessia Miele ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti: un atto dovuto per condurre tutti gli accertamenti necessari a fornire risposte alla famiglia e agli amici, distrutti dal dolore, e ad accertare eventuali resposabilità.

L’obiettivo degli inquirenti è verificare cosa sia esattamente accaduto il 2 dicembre scorso, quando sulla Capitale si è abbattuto un nubifragio e D’Elia e il fotografo, un trentenne residente nello stabile, sono “fuggiti” dalla terrazza all’aperto su cui stavano scattando foto per cercare riparo. Il giovane ha riferito che la ragazza, nel tentativo di tornare al coperto, sarebbe scivolata da un muretto finendo sul lucernario, infrangendone la vetrata e precipitando. Gli investigatori della squadra mobile sono tornati nella palazzina insieme con la scientifica per effettuare altri rilievi, e la procura ha disposto il sequestro dell’attrezzatura del fotografo, in particolare computer e scheda di memoria della macchina fotografica, per ricostruire (e confermare) quando accaduto durante il servizio fotografico.

Francesca Romana D’Elia, figlia di Marco, fotografo molto conosciuto negli ambienti romani, e di Irina, ex modella di origini russe, stava iniziando a muovere i primi passi nel mondo della moda affiancata dai genitori, e quel servizio fotografico a Monteverde era stato fissato da tempo, come confermato sia dai genitori di Francesca sia dal fotografo, sotto choc per l'accaduto. L’obiettivo era scattare alcune immagini al chiuso, nello studio allestito nell’appartamento del trentenne, e poi salire sulla terrazza - utilizzata spesso come set - per altre foto all’aperto.

“La giovane Francesca Romana, ragazza splendida, appartenente ad una famiglia esemplare sempre molto attiva nel campo sociale, lascerà un vuoto straziante nella comunità di Campagnano - aveva detto il sindaco di Campagnano Romano, Alessio Nisi, proclamando il lutto cittadino - Ai genitori e familiari va la nostra vicinanza, in un momento di così grave ed incomprensibile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto infausto ed angoscioso”.