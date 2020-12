Frana su via di Grottarossa, chiusa la rampa d'immissione alla via Flaminia Nuova

Frana a Roma nord dove alcuni massi sono franati su via di Grottarossa in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuto sulla città in questo ponte dell'Immacolata segnato da pioggia e vento. Il crollo nel pomeriggio di martedì 8 dicembre. Alle 18:10 è stata quindi determinata la chiusura della rampa d'accesso di via di Grottarossa per via Flaminia Nuova, in direzione Roma Centro, disposta dai vigili del fuoco per eseguire gli accertamenti tecnici.

A comunicare della chiusura della strada il Presidente del XV Municipipio Roma Cassia Stefano Simonelli: "Nel tardo pomeriggio alcuni massi sono franati sulla rampa che da via di Grottarossa porta a Flaminia Nuova. Nessun veicolo, per fortuna, è stato coinvolto. Sono intervenuti gli Agenti di Polizia Locale del XV Gruppo Cassia che hanno gestito il flusso veicolare fino all'arrivo dell'impresa del Municipio che, con apposito transennamento, ha interdetto l'accesso nel tratto di rampa interessato dalla frana".

Chiusura della rampa d'accesso che preoccupa gli automobilisti con il presidente Simonelli che conclude: "Nei prossimi giorni vi daremo aggiornamenti sulle attività di verifica propedeutiche agli interventi di rimozione dei massi dalla sede stradale e alla messa in sicurezza del costone da cui è avvenuto il distacco".