Frana su via Flaminia: cede muro di contenimento vicino al mercato rionale

I detriti hanno bloccato un passaggio pedonale per circa tre metri

L'area franata sulla via Flaminia

Frana in via Flaminia dove si è verificato uno smottamento che ha interessato una muro in pietra di contenimento, soprastante il mercato rionale Flaminio. Il crollo nella giornata di martedì 16 marzo con l’intervento sul posto di due squadre dei vigili del fuoco (9A e TE4) coordinate dal funzionario di servizio.

I detriti hanno bloccato un passaggio pedonale per circa tre metri. Nessuno è rimasto ferito. Pompieri al lavoro per le verifiche del caso, sul posto per accertare l’accaduto gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

La frana sulla collinetta dei Parioli

Episodio simile si era verificato lo scorso mese di febbraio nel vicino quartiere dei Parioli, quando franò la collinetta di via Archimede che da su viale Pilsudski.

