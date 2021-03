Frana la strada: paura fra i residenti

Il crollo in via Nova, a Valmontone. Nessuno è rimasto ferito

Una frana di notevoli proporzioni verso le 15 di oggi, domenica 21 marzo, ha fatto collassare verso il basso il tratto iniziale di via Nova, nel centro storico di Valmontone, Comune della provincia romana. A cedere un costone di diversi metri che ha trascinato con se una parte della carreggiata ed il marciapiede. Lo scrive FrosinoneToday.

Frana a Valmontone

Proprio lo scorso venerdì l’amministrazione comunale aveva deciso, dopo che erano affiorate delle vistose crepe sia sul manto stradale che sul marciapiede, di chiudere parzialmente delimitando con delle transenne il pezzo di strada che è crollato e quindi non ci sono stati feriti.

Da quello che si apprende dalle notizie che trapelano sul posto, alcune case nella bassa sono state evacuate dai Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai tecnici del Comune.

L'arrivo del Sindaco

Sul posto è arrivato il sindaco Alberto Latini (intervenuto insieme ad altri componenti della Giunta) che ha fatto evacuare in via precauzionale due famiglie. In attesa del controllo da parte del geologo previsto per domani mattina. Il fronte della frana largo 20 metri con un'altezza di circa 8 metri. Nella giornata di ieri, dopo che era stata chiusa la strada, erano intervenuti i tecnici dell'Acea che non hanno riscontrato perdite.