Frana costone e sfiora la sede della Asl

E' franato sfiorando l'edificio prospiciente che ospita la sede della Asl Roma 4. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito a Rignano Flaminio, in provincia di Roma, dove si è verificato lo smottamento di un costone. L'intervento dei soccorritori al civico 1 di via Giuseppe Verdi, accanto all'edificio dell'azienda sanitaria locale. A venire giù un costone, con il crollo causato verosimilmente dalle intense piogge che nei giorni scorsi hanno interessato Roma ed i comuni della provincia capitolina.

La terra franata non ha determinato danni a cose, nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri della stazione di Rignano Flaminio, i vigili del fuoco e la polizia locale a lavoro per la messa in sicurezza dell'area e la valutazione dei danni.