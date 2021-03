Frana una collina e travolge auto e scooter in sosta

E' franata coinvolgendo alcune auto che si trovavano in sosta sulla strada. Lo smottamento si è verificato a Monterotondo Scalo, Comune della provincia nord della Capitale alle porte di Roma coinvolgendo alcune vetture e scooter lasciati in sosta nella via interessata dal crollo.

In particolare la chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 15:00 di martedì 9 marzo da via Nilde Iotti, incrocio via Vallagati, a Monterotono Scalo per uno "smottamento". Sul posto è intervenuta la squadra 5A di Montelibretti assieme al personale GOS, USAR ed al funzionario di servizio. Da accertare ancora se ci siano persone coinvolte nello smottamento. Sul posto, oltre ai pompieri, i volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale del Comune eretino.

Come informano dal Comune di Monterotondo: "Via di Vallagati chiusa al traffico veicolare per frana all’incrocio tra via N. Iotti e via di Vallagati. L’accesso, da via E. Riva, è consentito solo ai residenti di via di Vallagati".