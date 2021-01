Frana Canterano, si lavora a ripristino via Empolitana: "Bisogna fare presto, comunità isolate"

A pochi giorni dalla frana su via Empolitana, nel territorio del comune di Canterano, è stato avviato uno studio di fattibilità per i lavori “in modo da poter nel più breve tempo possibile iniziare i lavori di ripristino”. Ad annunciarlo la vicesindaca della Città Metropolitana di Roma, Maria Teresa Zotta, in sopralluogo alla frana di Canterano con il sindaco Mario Teodori.

Già da oggi prevista l’installazione di semafori “che consentiranno un deflusso ordinato nella strada secondaria per accedere al paese”.

La strada crollata a Canterano

Fortunatamente al momento del crollo di via Empolitana nessun mezzo stava attraversando la carreggiata, ma il danno è ingente così come i disagi. “Il tratto interessato si trova nel comune di Canterano e di fatto interrompe la possibilità di transito verso il comune di Subiaco tramite la via principale, quotidianamente percorsa dai cittadini di Rocca Canterano e Canterano al fine di recarsi a lavoro o semplicemente per provvedere alla spesa familiare. Come si può evincere dalle immagini il tratto risulta completamente impraticabile” - avevano spiegato dal Comune di Rocca Canterano invitando i cittadini ad utilizzare vie alternative “nella speranza che tale situazione possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile".

Frana a Canterano: due comunità isolate

E’ sempre il sindaco di Rocca Canterano, Fulvio Proietti, a tornare sull’accaduto parlando di “disastro assoluto”. La frana di via Empolitana e la conseguente interruzione della viabilità rappresentano “un tragico isolamento per le due comunità”.

Pregiudicato il passaggio dei mezzi pubblici, soprattutto i bus Cotral utili a studenti e lavoratori; in crisi anche gli itinerari degli scuolabus per i bambini che frequentano materne, elementari e medie a Subiaco. Manca anche il collegamento diretto verso l'ospedale. La frana di Canterano "paralizza e crea disagio alle già poche attività economiche e produttive presenti".

“Le alternative di mobilità sono, per il momento, sufficienti a malapena a garantire una ‘sopravvivenza’ e ad impedire un completo isolamento, ma non possono, non devono e non verranno prese in considerazione come soluzione definitiva”. La richiesta è quella di un intervento immediato, con l’auspicio che quanto già messo in campo dalla Città Metropolitana possa essere il preludio di un ripristino completo e risolutivo.